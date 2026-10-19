Семь человек, проживающих и в Турции, объявлены в международный розыск по делу о призывах к захвату власти в Азербайджане

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики предъявила обвинение семи лицам, проживающим и действующим в Турции, по делу об открытых призывах к насильственному изменению конституционного строя и разжиганию религиозной вражды. Судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде ареста, они объявлены в международный розыск.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело возбуждено 16 октября 2026 года Генеральным прокурором Азербайджанской Республики по статьям 281.2, 283.2.1 и 167-3.1 Уголовного кодекса, проведение предварительного следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

По данным следствия, ряд лиц, действующих в Турции, через различные социальные сети и интернет-платформы готовили и распространяли материалы, направленные на насильственное изменение конституционного строя Азербайджана, насильственный захват государственной власти, а также на разжигание насилия, религиозной ненависти и вражды на почве религиозного радикализма. Как отмечается в материалах следствия, эти выступления и публикации не ограничиваются выражением религиозных взглядов отдельных лиц или критикой деятельности государственных органов: в их содержании имеются признаки призывов к насилию и к незаконному изменению конституционного строя. При правовой оценке изучались содержание распространенных материалов, контекст высказываний, способ их доведения до общественности, аудитория, особенности распространения и иные обстоятельства.

По собранным на нынешнем этапе следствия доказательствам, речь идет о следующих лицах: Рыдван Кая, 1961 года рождения, автор журнала «Haksöz» и интернет-ресурса «Haksöz Haber»; Зекерия Джеран, 1981 года рождения, известный под именем Абдуллах Имамоглу, автор издания «Köklü Değişim» и ведущий «Değişim TV»; Фатих Тезджан, 1976 года рождения, учредитель интернет-ресурса «Analiz Merkezi» и автор программы «Fatih Tezcan'la Analiz Merkezi»; Ахмет Шанлы, 1971 года рождения, руководитель «Ahmet Şanlı Hukuk Bürosu»; Фахреттин Ташкая Сарал, 1971 года рождения, исследователь; Абдуррахман Тумер, 1975 года рождения, владелец личного профиля в Facebook «Abdurrahman Tumer»; Алпарслан Танрыкулу, модератор и спортсмен.

По версии следствия, в период с 25 сентября по 18 октября 2026 года они выступали в социальных сетях X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и на других интернет-ресурсах с материалами религиозно-радикального содержания, направленными на насильственный захват власти в Азербайджане, насильственное изменение конституционного строя и разжигание религиозной ненависти и вражды с применением силы, а также распространяли многочисленные фото-, видео- и иные материалы на ресурсах с широкой аудиторией и выступали с открытыми призывами.

Кроме того, по материалам следствия, Рыдван Кая 3 октября 2026 года участвовал в акции перед Генеральным консульством Азербайджанской Республики в Стамбуле, а Рыдван Кая и Зекерия Джеран 13 октября 2026 года - в акции перед Посольством Азербайджанской Республики в Анкаре, где выступили с призывами к насильственному захвату власти и высказываниями религиозно-радикального содержания.

19 октября 2026 года все семеро привлечены в качестве обвиняемых по статьям 281.2 (повторные открытые призывы к насильственному захвату власти в Азербайджанской Республике и насильственному изменению конституционного строя), 283.2.1 (разжигание религиозной ненависти и вражды с применением насилия на почве религиозной вражды, религиозного радикализма и религиозного фанатизма) и 167-3.1 (изготовление, хранение и распространение материалов, призывающих к осуществлению религиозной экстремистской деятельности, обосновывающих и оправдывающих ее необходимость) Уголовного кодекса. На основании ходатайств следственного органа и представлений прокурора решениями Бинагадинского районного суда города Баку в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде ареста, они объявлены в международный розыск.

Проводятся необходимые следственные действия для объективного, полного и всестороннего исследования всех обстоятельств, в том числе содержания призывов и условий их распространения, установления авторства материалов, сбора и проверки электронных доказательств. Одновременно используются механизмы международной правовой помощи и сотрудничества, обеспечивается взаимодействие с компетентными органами Турции и других государств-партнеров.

В Генеральной прокуратуре напомнили, что Конституция Азербайджанской Республики гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания, свободу мысли и слова, а также право выражать свою общественно-политическую позицию законными средствами, однако реализация этих прав не дает правовых оснований для открытых призывов к насильственному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, разжиганию религиозной ненависти и вражды и осуществлению религиозной экстремистской деятельности. Подготовка и распространение подобных призывов через интернет-ресурсы, социальные сети, видеоплатформы и иные средства электронной коммуникации влечет ответственность.

В ведомстве подчеркнули, что сообщения о противоправных деяниях, направленных против конституционного строя и общественной безопасности Азербайджана, а также поощряющих насилие и вражду на религиозной почве, изучаются, и соответствующие процессуальные меры будут приниматься независимо от гражданства этих лиц, страны их проживания, общественного статуса и используемой ими информационной платформы.