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Тяжелое ДТП в Кюрдамире: четверо пострадавших в тяжелом состоянии - ФОТО

Редакция 1news08:15 - Сегодня
Тяжелое ДТП в Кюрдамире: четверо пострадавших в тяжелом состоянии - ФОТО

В Кюрдамирском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, авария произошла на участке автомагистрали Баку – Газах, проходящем через село Гарабуджаг.

Автомобиль Mercedes врезался в двигавшийся впереди грузовик КамАЗ.

В результате четыре пассажира легкового автомобиля получили тяжелые травмы. Пострадавших на машинах скорой помощи доставили в Кюрдамирскую центральную районную больницу, где они находятся под наблюдением врачей.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной дорожной полиции. Причины аварии устанавливаются.

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