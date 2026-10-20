TƏBİB о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

«В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на территории Имишлинского района, 2 пострадавших (мужчины) 19.10.2026 года около 20:50 были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Имишлинской районной центральной больницы».

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.

Как отмечается в сообщении, лицам, у которых были диагностированы различные телесные повреждения, была оказана необходимая медицинская помощь.

«Лечение пациента 1989 года рождения, состояние которого оценивается как удовлетворительное, продолжается в отделении скорой помощи.

Пациент 1996 года рождения, состояние которого оценивалось как тяжелое, не отреагировал на проведенные реанимационные мероприятия, и 19.10.2026 года около 22:10 был зафиксирован факт его биологической смерти.

Тело было передано в Имишлинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения вскрытия», - говорится в информации.

10:05

В Билясуваре произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az, происшествие зафиксировано на автомобильной дороге Билясувар - Бахрамтепе. Управляемый Эльвином Магеррамовым (1989 г.р.) автомобиль марки Mercedes потерял управление и перевернулся.

В результате аварии находившийся в машине пассажир Эльнур Рустамов (1996 г.р.) от полученных травм скончался на месте происшествия. Получивший ранения водитель был госпитализирован в Имишлинскую районную центральную больницу.

По данному факту ведется расследование.