На границе с Ираном предотвращен незаконный ввоз наркотиков

Пресечена попытка контрабанды наркотических средств на территорию страны.

Как сообщили в Пресс-центре Государственной пограничной службы, на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» Пограничных войск была пресечена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику, передает 1news.az.

В результате пограничного поиска и оперативных мероприятий, проведенных 18 октября, было обнаружено и изъято из незаконного оборота в общей сложности 6 килограммов 485 граммов наркотических средств.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.