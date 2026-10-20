В Азербайджане завершены пенсионные выплаты за октябрь

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики завершил выплату пенсий за октябрь 2026 года по республике.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты, 7 октября 2026 года пенсии за октябрь были выплачены лицам, состоящим на учете в Нахчыванской Автономной Республике, 14 октября 2026 года - в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе, 20 октября 2026 года - в регионах страны.

Одновременно выплачены и пенсии, назначенные на льготных условиях.