Navai запретили въезд в Казахстан на пять лет?

Сегодня стало известно о том, что уголовное дело в отношении рэпера Navai (Наваи Бакиров), задержанного в Казахстане по делу о наркотических веществах, прекращено - артиста выдворили из страны.

По данным российских СМИ, Navai уже вернулся в Москву - также ряд российских изданий сообщил о том, что артисту запретили въезд в Казахстан на пять лет.

В департаменте полиции Жамбылской области опровергли информацию о том, что рэперу Наваи запретили въезд в Казахстан на пять лет.

«Данная информация не соответствует действительности», - цитирует заявления департамента полиции «Осторожно Media».

Напомним, что ранее Navai был задержан на границе Казахстана и Кыргызстана. После задержания суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но сегодня рэпера отпустили под залог, после чего стало известно о прекращении в отношении него уголовного дела и выдворении артиста из страны.

Читайте по теме:

Россия направила ноту в МИД Казахстана после ареста Navai - ОБНОВЛЕНО

МИД Казахстана прокомментировал ноту России, связанную с задержанием и арестом Navai

Мария Захарова объяснила, почему Россия направила Казахстану ноту после ареста Navai

Navai выдворили из Казахстана - ОБНОВЛЕНО