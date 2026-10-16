МИД Казахстана прокомментировал ноту России, связанную с задержанием и арестом Navai

МИД Казахстана ответил на ноту России после задержания и последующего ареста рэпера Navai (Наваи Бакирова).

Ведомство намерено запросить у правоохранительных органов сведения о задержанных, передает NUR.KZ.

Напомним, что ранее в Министерство иностранных дел Казахстана поступила нота российской стороны с просьбой предоставить сведения о задержанных гражданах РФ и месте их нахождения.

«В МИД поступила нота российской стороны с просьбой предоставить информацию о задержанных гражданах Российской Федерации и месте их нахождения, что является стандартной практикой в консульской работе. МИД направит соответствующий запрос в правоохранительные органы РК», - цитирует NUR.KZ сообщение МИД РК.

Отметим, что ранее генеральное консульство России направило обращение в представительство МИД Казахстана в Алматы в связи с задержанием российского рэпера Наваи Бакирова, выступающего под псевдонимом Navai.

«Мы отправили в представительство МИД Республики Казахстан в Алматы ноту с просьбой дать официальный комментарий по ситуации с российским гражданином. Генконсульство следит за ситуацией», - заявили в российском дипломатическом представительстве.

Рэпера Navai задержали 13 октября этого года на пункте пропуска при въезде в Казахстан. Операцию провели сотрудники полиции совместно с пограничной службой, во время проверки автомобиля, в котором находился артист, обнаружили и изъяли наркотическое вещество. По факту произошедшего проводится расследование по статьям, связанным с контрабандой и незаконным хранением наркотических средств - решением суда Navai был арестован сроком на 2 месяца.

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