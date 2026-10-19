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Мария Захарова объяснила, почему Россия направила Казахстану ноту после ареста Navai

Феликс Вишневецкий11:40 - Сегодня
Мария Захарова объяснила, почему Россия направила Казахстану ноту после ареста Navai

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила в своем Telegram-канале, зачем Генконсульство РФ в Алматы направило ноту Казахстану из-за задержания и последующего ареста по делу о подозрении в контрабанде наркотических средств рэпера Navai (Наваи Бакиров).

Тема ареста Navai по делу о наркотиках остается одной из самых обсуждаемых в российских СМИ - российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская в личном Telegram-канале раскритиковала Генеральное консульство России в Алматы за то, что сотрудники направили ноту в МИД Казахстана после ареста Navai.

«Все думала - что-то знакомое. А это, оказывается, рэпер, который весной разбил очень дорогую машину на Садовом кольце в Москве. Рэпер-наркоман, как выяснилось. Российские дипломаты обеспокоены судьбой Наваи Бакирова, которого на днях задержали на въезде в Казахстан, потому что в машине нашли наркотики. Рэпер признался, что купил их в Бишкеке, в отношении него возбуждено дело о контрабанде. А в России его никто даже не тронул бы. Казахстанским правоохранителям надо выразить не ноту, а респект - за бдительность и нетерпимость к наркопреступности», - пишет Я.Поплавская в Telegram-канале.

Актрисе на своем Telegram-канале ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая подробно объяснила, почему Россия направила Казахстану ноту после ареста Navai.

«На днях Яна Поплавская удивилась (скажем так) действиям нашего Генерального консульства в Алма-Ате, которое направило ноту властям Казахстана с просьбой предоставить информацию о задержании гражданина России. Хотя мы с Яной лично знаем друг друга, давайте я еще раз объясню для нее и для других, как в таких ситуациях обязаны поступать российские дипломаты», - отмечает М.Захарова, приводя в своей публикации ссылки на статьи Конституции РФ, гарантирующие гражданам защиту и покровительство за пределами страны.

«Не буду здесь обсуждать данный конкретный случай с российским гражданином. Наши консульские сотрудники - не адвокаты и не следователи, чтобы квалифицировать поступки наших соотечественников за рубежом или заниматься расследованиями, они - всегда и везде - обязаны защищать граждан России во всех без исключения сложных ситуациях за рубежом», - отмечает М.Захарова.

«Когда наши коллеги в иностранном государстве узнают о такого рода случаях с российскими гражданами, они обязаны реагировать, вставать на защиту соотечественников, столкнувшихся с разными проблемами. Кто бы ни оказывался в беде, наши дипломаты всегда придут на помощь. Таков закон!» - продолжает официальный представитель МИД России.

По словам М.Захаровой, «это очень тяжелое направление работы наших консульских коллег, и в физическом, и в морально-психологическом плане»: «Наверное, им было бы легче не мотаться по полицейским участкам, тюрьмам и колониям. Наверное, они хотели бы «развидеть» многое из того, что они увидели не по телевизору, а вживую, но это их долг и основа их Службы, я бы даже сказала Служения, в каких бы частях света, климатических поясах и конкретных странах ни происходили события и происшествия. Добавлю также, что направление ноты в данном случае - это стандартная процедура, базовый элемент взаимодействия с властями страны пребывания в формате дипломатической переписки. Защита прав и интересов российских граждан - это социально значимое, трудное и ответственное Служение обществу, которое можно сравнить с подвижничеством наших врачей, которые, спасая жизни людей, не будут спрашивать у пациента об их прошлых «грехах», или с работой адвокатов, которые обязаны беспристрастно разобраться в обстоятельствах дела и защищать невиновных».

«Скажу только одно: на крики «они безответственные» мне каждый раз хочется сказать «о, да! и вы даже не представляете порой насколько», но я говорю то, что написано в Конституции, а еще слова поддержки и благодарности всем коллегам, которые ежедневно по всему миру, порой стиснув зубы или засучив рукава, делают свою работу», - подытоживает М.Захарова.

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