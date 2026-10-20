Navai выдворили из Казахстана - ОБНОВЛЕНО
Уголовное дело в отношении рэпера Navai (Наваи Бакиров), задержанного в Казахстане по делу о наркотических веществах, прекращено - артиста выдворили из страны.
Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT со ссылкой на МВД Казахстана.
«Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учётом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Принятое процессуальное решение утверждено надзорным органом», - сообщили изданию в ведомстве.
Отметим, что прекращение дела по нереабилитирующим основаниям не означает оправдания. Такое решение принимается по предусмотренным законом обстоятельствам и не равнозначно признанию обвиняемого невиновным.
Ранее Navai был задержан на границе Казахстана и Кыргызстана. После задержания суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но сегодня рэпера отпустили под залог.
11:47
Рэпера Navai (Наваи Бакиров), задержанного в Казахстане по делу о наркотиках, отпустили под залог - суд изменил ему меру пресечения.
Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.
Напомним, 14 октября 2026 года Бакирова задержали на пограничном пункте при въезде в Казахстан из Кыргызстана. В автомобиле, на котором передвигался артист, обнаружили наркотическое вещество.
15 октября суд постановил заключить рэпера под стражу на два месяца. Расследование ведется по подозрению в контрабанде и незаконном хранении наркотических средств.
Ранее сообщалось, что защита добивается изменения меры пресечения и рассчитывает на освобождение артиста под залог в размере 2,1 млн тенге (около 7 800 манатов).
Подробности решения суда и условия освобождения на данный момент не уточняются.
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