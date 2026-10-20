Navai выдворили из Казахстана - ОБНОВЛЕНО

Уголовное дело в отношении рэпера Navai (Наваи Бакиров), задержанного в Казахстане по делу о наркотических веществах, прекращено - артиста выдворили из страны.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT со ссылкой на МВД Казахстана.

«Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учётом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Принятое процессуальное решение утверждено надзорным органом», - сообщили изданию в ведомстве.

Отметим, что прекращение дела по нереабилитирующим основаниям не означает оправдания. Такое решение принимается по предусмотренным законом обстоятельствам и не равнозначно признанию обвиняемого невиновным.

Ранее Navai был задержан на границе Казахстана и Кыргызстана. После задержания суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но сегодня рэпера отпустили под залог.

11:47

Рэпера Navai (Наваи Бакиров), задержанного в Казахстане по делу о наркотиках, отпустили под залог - суд изменил ему меру пресечения.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

Напомним, 14 октября 2026 года Бакирова задержали на пограничном пункте при въезде в Казахстан из Кыргызстана. В автомобиле, на котором передвигался артист, обнаружили наркотическое вещество.

15 октября суд постановил заключить рэпера под стражу на два месяца. Расследование ведется по подозрению в контрабанде и незаконном хранении наркотических средств.

Ранее сообщалось, что защита добивается изменения меры пресечения и рассчитывает на освобождение артиста под залог в размере 2,1 млн тенге (около 7 800 манатов).

Подробности решения суда и условия освобождения на данный момент не уточняются.

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