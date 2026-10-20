В Минэкологии прокомментировали работы по ограждению Гёйгёльского национального парка

В сети распространилась информация о начале работ по возведению ограждений на территории Гёйгёльского национального парка.

Это вызвало множество вопросов у пользователей: с чем связаны данные меры, почему ограждается территория?

В связи с этим редакция 1news.az обратилась за комментарием в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В ответ на запрос сайта пресс-секретарь ведомства Ирада Ибрагимова сообщила, что процесс установки ограждений охватывает участки национального парка, граничащие с населенными пунктами.

«Работы по установке ограждений проводятся в целях охраны биоразнообразия и природных экосистем на особо охраняемых природных территориях, предотвращения антропогенного воздействия, а также проникновения скота на эти территории», – отметила она.

Отметим, что Гёйгёльский национальный парк был создан в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 1 апреля 2008 года. Он охватывает территорию Гёйгёльского государственного природного заповедника и часть административных территорий Гёйгёльского, Дашкесанского и Геранбойского районов.

После присвоения статуса национального парка Гёйгёльскому государственному природному заповеднику площадью 6 739 гектаров его территория была расширена и доведена до 12 755 гектаров.