В Гахе ученик получил сотрясение мозга при падении в школе

В Гахе школьник упал в учебном заведении и получил травму.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPA, инцидент произошел сегодня в селе Зеям Гахского района.

Житель села И.Мустафазаде (2012 г.р.) получил травму в результате падения в Зеямской сельской полной средней школе, где он обучается.

Учащийся 9-го класса И.Мустафазаде был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу (РЦБ). После оказания первой медицинской помощи он был направлен в частное медицинское учреждение в Загатале для прохождения компьютерной томографии.

Подростку поставлен диагноз «сотрясение мозга», его лечение продолжается в Гахской РЦБ.

По факту ведется расследование.