В Гахе ученик получил сотрясение мозга при падении в школе
В Гахе школьник упал в учебном заведении и получил травму.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPA, инцидент произошел сегодня в селе Зеям Гахского района.
Житель села И.Мустафазаде (2012 г.р.) получил травму в результате падения в Зеямской сельской полной средней школе, где он обучается.
Учащийся 9-го класса И.Мустафазаде был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу (РЦБ). После оказания первой медицинской помощи он был направлен в частное медицинское учреждение в Загатале для прохождения компьютерной томографии.
Подростку поставлен диагноз «сотрясение мозга», его лечение продолжается в Гахской РЦБ.
По факту ведется расследование.
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