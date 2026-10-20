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Власти Франции опасаются самосуда

Редакция 1news17:25 - Сегодня
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Власти Франции опасаются самосуда

Во Франции на фоне протестов и погромов власти опасаются самосуда со стороны жителей, в том числе владельцев разграбленных магазинов, над участниками беспорядков.

Министр юстиции Жеральд Дарманен заявил, что уголовное наказание должно быть «предельно жёстким», чтобы не допустить ситуации, при которой жители начнут «вершить правосудие сами».

Напомним, Францию охватила волна массовых беспорядков, ставших одними из самых масштабных за последние десятилетия. В выходные, 17–18 октября, демонстрации против роста стоимости жизни и проблем в системе образования переросли в столкновения с полицией, поджоги автомобилей, разграбление магазинов и нападения на административные здания.

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