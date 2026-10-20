Эльдар Намазов: Окружение Эрдогана провоцирует кризис с Азербайджаном, чтобы отвлечь внимание от громкого коррупционного скандала?

Автор: директор Центра стратегических и международных исследований Эльдар Намазов

Источник: Facebook-страница Э. Намазова

Окружение Эрдогана провоцирует кризис с Азербайджаном (чтобы отвлечь внимание от громкого коррупционного скандала?).

Примерно месяц назад, 16 сентября, на фондовой бирже Турции начался самый громкий финансовый кризис последних десятилетий. Обрушилась мошенническая финансовая пирамида объемом около 20 млрд долл.

Расследование этой крупной аферы ведется под руководством министра юстиции Турции Акына Гюрлека.

По словам министра, уже арестованы свыше полусотни фигурантов, свыше 100 человек взяты под судебный надзор. Ликвидированы около 10 инвестиционных фондов и свыше 130 паевых фондов. Турецкой экономике, и так переживающей не лучшие времена, нанесен значительный ущерб. В совокупности, в результате мошеннических сделок небольшая группа лиц обогатилась на 3–4 млрд долл., а свыше 450 тысяч простых вкладчиков потеряли свои сбережения. Крупнейшие мировые компании, определяющие международные рейтинги стран, уже предупреждают о возможной потере Турцией статуса «развивающийся рынок».

Финансовый кризис быстро перерос в политический. В мошеннических сделках оказалась замешана заместитель президента Эрдогана в правящей партии (АКП) Фатма Бетюль Саян Кая. Вложив около 3 млн долл. в акции одной из компаний в апреле, ее семья уже через несколько месяцев, перед самым обвалом фондового рынка, продала свою долю за 45 млн долл. (в 15 раз дороже!). Когда эти данные просочились в печать, заместителю Эрдогана в правящей партии 26 сентября пришлось подать в отставку. На имущество и счета ее семьи наложен арест, ведется следствие.

Турецкая оппозиция обвиняет власти в попытке скрыть истинные масштабы этой крупной аферы и увести подозрения от других лиц в окружении президента Эрдогана. По мнению оппозиции, часть близкого окружения президента Эрдогана напрямую участвовала в мошеннических операциях на фондовой бирже, а экономический блок в правительстве Эрдогана проявил очевидную некомпетентность и не предотвратил создание финансовых пирамид и осуществление тысяч подозрительных финансовых операций на фондовой бирже. Поэтому в любом варианте это правительство несет прямую политическую ответственность за происшедшее.

Утверждения оппозиции уже начали косвенно подтверждаться. Помимо заместителя по партии, в этих аферах оказался замешан и бывший старший советник Эрдогана, а зам. министра финансов Турции на днях срочно подал в отставку.

Оппозиция требует создания парламентской комиссии по объективному расследованию случившегося. На середину октября этот громкий финансово-политический скандал продолжает углубляться и, как считают многие эксперты, может сорвать все планы правящей партии по проведению досрочных президентских выборов, чтобы обеспечить третье переизбрание Эрдогана. Досрочные выборы необходимы для этого, так как по Конституции он может избираться только два раза, исключением являются досрочные выборы. А как их проводить в условиях громкого финансово-политического скандала? Казалось бы, безвыходная ситуация для правящей партии, но…

12 октября в Азербайджане начался процесс исполнения постановления Кабинета министров о единой форме одежды в государственных школах. Обычная модель для школьного образования во многих светских государствах. Так же принято и в тюркских государствах Центральной Азии. Даже в Турецкой Республике Северного Кипра, находящейся в самых близких отношениях с Турцией, действует та же самая модель. Да и сама Турция до последнего времени придерживалась этой же модели.

Но внезапно, в разгар набирающего обороты финансово-политического кризиса в Турции, люди из ближайшего окружения президента Эрдогана начали выдвигать претензии в отношении Азербайджана по поводу единой школьной формы одежды. Явно нарушая принцип невмешательства во внутренние дела государств и провоцируя кризис в отношениях двух братских народов.

Одним из первых об этом заговорил тот самый министр юстиции Акын Гюрлек, которому с середины сентября приходится отбиваться от обвинений турецкой оппозиции и независимых турецких СМИ в том, что он необъективно ведет расследование, прикрывает от ответственности других госчиновников, замешанных в этой громкой афере. Другой подстрекатель, выступивший против Азербайджана, — старший советник президента Эрдогана Октай Сарал. Эти действия близкого окружения Эрдогана в Турции многие расценили как «зеленый свет» для раскручивания антиазербайджанской кампании в СМИ и социальных сетях.

Связь между раскручиванием финансово-политического кризиса в Турции и началом атак на Азербайджан из окружения президента Эрдогана — очевидный факт. Это классический прием переключения общественного мнения от невыгодного властям внутреннего кризиса на внешнего раздражителя. Таким приемом во многих странах много раз пользовались многие правители.

Но впервые этот грязный прием используется против братского государства, близкого народа, против тех, кого в Турции называют «один народ — два государства». Мы долгие годы гордились этим братством и справедливо говорили, что в мире нет второго такого примера бескорыстного и проверенного в самые тяжелые годы братства.

И нам сейчас не надо больше оправдываться за свое решение. Это решение — норма для абсолютного большинства тюркских государств и народов.

Единственный вопрос, который следует задать, — какой грязной и подлой душой надо обладать, чтобы ради кратковременной политической выгоды, ради отвлечения внимания общества от преступлений своих людей начать разрушение братских отношений с Азербайджаном?