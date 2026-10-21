Пожар в Бузовна: есть пострадавшие

На улице Мустафы Субхи в посёлке Бузовна Хазарского района Баку произошёл пожар в жилом доме.

Как сообщает Oxu.Az, в целях безопасности жильцов эвакуировали. В результате происшествия два человека отравились дымом.

На место прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Одному из пострадавших медики оказали помощь на месте, женщину доставили в больницу.

В ответ на запрос редакции в МЧС сообщили, что сигнал о пожаре поступил на горячую линию 112. Возгорание произошло на кухне квартиры, расположенной на последнем этаже четырёхэтажного жилого дома.

Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось быстро ликвидировать, не допустив его дальнейшего распространения.