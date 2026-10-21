Реза Дегати поделился кадрами протестов в Париже - ФОТО

Всемирно известный фотограф азербайджанского происхождения из Тебриза Реза Дегати опубликовал в Instagram фотографии, сделанные на площади Республики в Париже, и поделился размышлениями о протестном движении поколения Z.

По словам фотографа, находясь в Париже, он захотел почувствовать настроения молодого поколения, которое в разных странах мира выступает за социальную справедливость, новые возможности и перемены.

«Мы хотим мечтать смелее», - так Р.Дегати передал в своей публикации главный посыл поколения Z, отмечая, что его стремления выходят за рамки отдельных протестов и отражают более широкие общественные запросы.

Фотограф также отметил, что площадь Республики и прилегающие улицы, где первоначально проходили мирные демонстрации в духе демократического диалога, впоследствии стали местом столкновений и насилия.

«На прошлой неделе я был в Париже в связи с моей выставкой. Хотя у меня был целый день, чтобы остаться дома, профессиональное чувство ответственности заставило меня взять камеру и выйти на улицу», - отметил в комментарии 1news.az Р.Дегати, парижские фото и видеокадры, снятые которым, представлены для просмотра ниже.

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