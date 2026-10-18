В Париже полиция вновь применила слезоточивый газ для разгона акции

Парижская полиция вновь применила шумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона участников демонстрации на площади Республики в Париже.

Как передает 1news.az со ссылкой на BFMTV, речь идет о несогласованной манифестации, на которую вышли сотни человек в ответ на распространяющиеся в соцсетях призывы продолжать акции протеста.

В основном на площади присутствуют молодые люди в черной одежде, скрывающие лица масками.

17 октября в Париже и по всей Франции проходили массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения.

По оценкам организаторов, в них участвовали 800 000 человек, тогда как МВД насчитало 550 000. В ряде городов акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о задержании более 2 000 человек по всей стране и пообещал, что власти продолжат преследование всех, кто участвовал в погромах и грабежах.