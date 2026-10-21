В Баку женщина заявила об угрозах со стороны водителя Bolt: компания прокомментировала инцидент - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Как отмечается, в Bolt предоставили дополнительный комментарий, сообщив о результатах проверки в связи с публикацией Эльвиры Валиевой от 20 октября 2026 года.

«Мы провели проверку в нашей системе в связи с публикацией Эльвиры Валиевой от 20 октября 2026 года. На данный момент поездка или заказ Bolt Send, соответствующие описанному в публикации инциденту, а также указанный номер автомобиля в аккаунте данного пользователя не зафиксированы.

По этому вопросу обращений в службу поддержки также не поступало.

Во избежание недоразумений и для расследования каждого случая на основе конкретного заказа просим пассажиров при возникновении любых проблем обращаться в службу поддержки, выбрав соответствующую поездку в приложении. Это позволяет оперативно рассмотреть ситуацию и при необходимости принять надлежащие меры», — сообщили 1news.az в пресс-службе Bolt.

12:08

В компании Bolt прокомментировали сообщения о конфликте между гражданкой Эльвирой Валиевой и водителем, который, по ее утверждению, угрожал ей и применил опасные действия во время поездки на трассе Баку - Сумгаит.

Как сообщает 1news.az, ранее Валиева опубликовала в социальной сети TikTok видео, в котором рассказала об инциденте, произошедшем около 23:50 в районе торгового центра «Эр-Рияд».

По словам женщины, возвращаясь из приюта для животных, она не смогла найти обычное такси и решила воспользоваться услугой доставки Bolt Send, заранее предупредив водителя, что поедет вместе с посылкой.

Так, в последствии водитель согласился довезти ее до нужного адреса, однако попросил отменить заказ в приложении.

Тем не менее, уже за несколько минут до прибытия к месту назначения между ними возник спор из-за стоимости услуги. По словам Валиевой, при указанной в приложении сумме в 4 маната водитель потребовал заплатить 7 манатов.

После ее отказа, утверждает женщина, водитель заблокировал двери автомобиля и начал угрожать ей. Ко всему этому, она также заявила, что попыталась выбраться из машины через окно, однако водитель резко ускорился и затормозил, в результате чего она упала и получила травмы головы и тела.

Валиева сообщила, что в автомобиле осталась ее сумка с наушниками, внешним аккумулятором, двумя оригинальными адаптерами и золотыми украшениями. По ее словам, она обратилась в правоохранительные органы в связи с произошедшим. Впоследствии стало известно, что по данному факту начато расследование.

В ответ на запрос 1news.az в Bolt пояснили, что услуга Bolt Send предназначена для доставки посылок, а не для перевозки пассажиров. В компании также разъяснили порядок действий в случае возникновения проблем с заказом, возможные меры в отношении водителей и процедуру возврата забытых вещей.

«Bolt Send предназначен исключительно для доставки посылок и не является услугой пассажирских перевозок. Мы просим клиентов не обращаться к водителям с просьбой перевезти их вместе с отправлением и не ожидать, что водитель согласится на такую поездку.

Если водитель просит клиента отменить заказ, мы рекомендуем не делать этого самостоятельно, а обратиться в службу поддержки через приложение, чтобы ситуация могла быть рассмотрена на основании данных о заказе. После принятия заказа водитель обязан выполнить его. Если он не может этого сделать, он должен самостоятельно отменить заказ, указав соответствующую причину в приложении, и при необходимости связаться со службой поддержки. Просьба к клиенту отменить заказ является ненадлежащим подходом.

Все сообщения о нарушениях рассматриваются компанией. Если нарушение подтверждается, к водителю применяются меры с учетом характера и тяжести произошедшего: от предупреждения или временного ограничения доступа к платформе до полного прекращения доступа в случае серьезных или повторных нарушений. Если пассажир оставил личные вещи в автомобиле, он может обратиться в службу поддержки через приложение Bolt, выбрав соответствующую поездку.

Компания помогает организовать связь с водителем и содействует возврату вещи, однако непосредственно не хранит забытые предметы и не может гарантировать их возвращение. Связаться с водителем через приложение можно в течение 24 часов после поездки», - сообщили в пресс-службе Bolt.

На данный момент расследование по факту инцидента продолжается. Редакция будет следить за развитием ситуации и уточнять обстоятельства произошедшего.