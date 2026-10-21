 Азербайджан и Италия подписали декларацию о сотрудничестве в сфере критически важного сырья - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Азербайджан и Италия подписали декларацию о сотрудничестве в сфере критически важного сырья - ФОТО

Редакция 1news20:24 - Сегодня
Азербайджан и Италия подписали декларацию о сотрудничестве в сфере критически важного сырья - ФОТО

Азербайджан и Италия подписали совместную декларацию о критически важном сырье. Документ предусматривает расширение двустороннего сотрудничества за пределы энергетического сектора и привлечение азербайджанских инвестиций в промышленность Италии.

Об этом сообщил в соцсети Х министр предпринимательства и производства Италии Адольфо Урсо. 

По его словам, страны намерены укреплять технологическое и промышленное партнерство в инновационных отраслях, в том числе в сфере искусственного интеллекта и робототехники.

Декларация была подписана министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и Урсо на итало-азербайджанском форуме, организованном при участии Конфедерации итальянской промышленности (Confindustria), министерства предпринимательства и производства Италии и МИД страны. На мероприятии также присутствовали глава Confindustria Эмануэле Орсини и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Урсо отметил, что сотрудничество позволит объединить сырьевые ресурсы Азербайджана с промышленными и технологическими компетенциями Италии. Это должно способствовать диверсификации поставок и привлечению инвестиций на всех этапах производственной цепочки, в том числе при возможной поддержке Национального фонда Made in Italy.

Кроме того, Италия рассматривает Азербайджан как потенциального партнера в реализации проекта стратегического хранилища критически важного сырья. Его предлагается создать в Порто-Маргере. По словам министра, объект может стать первым пилотным проектом такого рода в Европе, призванным защитить итальянскую и европейскую промышленность от перебоев в поставках и укрепить стратегическую автономию.

 

 

Поделиться:
408

Актуально

Хроника

Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву и пригласил его на саммит ОТГ в Анкаре

Общество

Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО

Экономика

Азербайджан и Италия подписали декларацию о сотрудничестве в сфере критически ...

Хроника

Ильхам Алиев утвердил договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и ...

Экономика

Азербайджан и Италия подписали декларацию о сотрудничестве в сфере критически важного сырья - ФОТО

Цена за баррель азербайджанской нефти приблизилась к $120

bp начала строительные работы в море по проекту «Шахдениз компрессия»

Азербайджанская нефть подорожала почти на 2%

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Шавкат Мирзиёев обсудил с SOCAR и BP проекты в энергетике - ФОТО

Азербайджанская нефть подешевела почти на $4

Ввоз автомобилей в Азербайджан заметно сократился - ФОТО

bp начала строительные работы в море по проекту «Шахдениз компрессия»

Последние новости

Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО

Сегодня, 22:40

Иран готов возобновить переговоры с США при условии их искреннего стремления к соглашению

Сегодня, 22:23

Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным и анонсировал продолжение диалога по Украине

Сегодня, 22:00

В Билясуварском районе найдено тело 17-летней девушки

Сегодня, 21:40

Плющенко ответил на вопрос о переезде сына в Азербайджан

Сегодня, 21:20

Лейла Алиева ознакомилась с работой центров для детей, нуждающихся в особой заботе, в Самарканде — ФОТО

Сегодня, 21:00

Ялчын Рафиев: Азербайджан гордится своей ролью активного и ответственного члена ООН

Сегодня, 20:40

Азербайджан и Италия подписали декларацию о сотрудничестве в сфере критически важного сырья - ФОТО

Сегодня, 20:24

Нетаньяху: Иран не извлек уроков, Моджтаба Хаменеи идет по стопам своего отца

Сегодня, 20:05

Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву и пригласил его на саммит ОТГ в Анкаре

Сегодня, 19:51

В Баку раскрыто убийство 25-летней давности

Сегодня, 19:45

Иран заявил, что имеет в арсенале бомбу мощнее, чем американская «мать всех бомб»

Сегодня, 19:40

Лейла Алиева выступила на II Международном конгрессе по детской онкологии в Самарканде

Сегодня, 19:30

Новый раунд переговоров РФ — США — Украина может пройти в Абу-Даби

Сегодня, 19:15

Пассажиры рейса из Лондона получили дозу облучения в полете: как это произошло

Сегодня, 19:00

Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО

Сегодня, 18:46

Полиция задержала таксиста, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетнего - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

Путин сообщил Уиткоффу о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября

Сегодня, 18:23

В Brain Academy в Баку зафиксирован случай насилия над двухлетним ребенком с аутизмом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:08

В Баку женщина заявила об угрозах со стороны водителя Bolt: компания прокомментировала инцидент - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:01
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55