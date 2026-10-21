Азербайджан и Италия подписали декларацию о сотрудничестве в сфере критически важного сырья - ФОТО
Азербайджан и Италия подписали совместную декларацию о критически важном сырье. Документ предусматривает расширение двустороннего сотрудничества за пределы энергетического сектора и привлечение азербайджанских инвестиций в промышленность Италии.
Об этом сообщил в соцсети Х министр предпринимательства и производства Италии Адольфо Урсо.
По его словам, страны намерены укреплять технологическое и промышленное партнерство в инновационных отраслях, в том числе в сфере искусственного интеллекта и робототехники.
Декларация была подписана министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и Урсо на итало-азербайджанском форуме, организованном при участии Конфедерации итальянской промышленности (Confindustria), министерства предпринимательства и производства Италии и МИД страны. На мероприятии также присутствовали глава Confindustria Эмануэле Орсини и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Урсо отметил, что сотрудничество позволит объединить сырьевые ресурсы Азербайджана с промышленными и технологическими компетенциями Италии. Это должно способствовать диверсификации поставок и привлечению инвестиций на всех этапах производственной цепочки, в том числе при возможной поддержке Национального фонда Made in Italy.
Кроме того, Италия рассматривает Азербайджан как потенциального партнера в реализации проекта стратегического хранилища критически важного сырья. Его предлагается создать в Порто-Маргере. По словам министра, объект может стать первым пилотным проектом такого рода в Европе, призванным защитить итальянскую и европейскую промышленность от перебоев в поставках и укрепить стратегическую автономию.
🇮🇹🇦🇿 Il partenariato strategico tra #Italia e #Azerbaigian si rafforza con una nuova prospettiva: affiancare alla consolidata collaborazione energetica tra i nostri Paesi nuovi investimenti azeri nel nostro sistema produttivo. Vogliamo costruire con l’Azerbaigian una partnership tecnologica e industriale che valorizzi le eccellenze italiane nei settori più innovativi, dall’#intelligenzaartificiale applicata ai processi produttivi fino alla #robotica avanzata. La dichiarazione congiunta sulle #materieprimecritiche firmata oggi con il ministro @MikayilJabbarov, al forum Italia-Azerbaigian promosso da @Confindustria assieme al @mimit_gov e al @ItalyMFA, alla presenza del presidente @Orsini_Emanuele e del ministro @Antonio_Tajani, va appunto in questa direzione: unire risorse azere e competenze italiane per diversificare gli #approvvigionamenti e promuovere #investimenti lungo l’intera filiera, anche con il possibile sostegno del Fondo Nazionale del #MadeinItaly. L’Azerbaigian può essere un partner importante anche per il progetto di deposito strategico di materie prime critiche che l’Italia si candida a realizzare a #PortoMarghera: un primo sito pilota europeo per proteggere le industrie italiane ed europee dagli shock nelle forniture e rafforzare la nostra autonomia strategica. — Adolfo Urso (@adolfo_urso) October 21, 2026