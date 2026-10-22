BakuBus прокомментировал жалобы пассажиров на отключенные кондиционеры

Повышение температуры воздуха в последние дни и неработающие в автобусах кондиционеры вызвали недовольство пассажиров.

Но как регулируется работа кондиционеров в автобусах в жаркие дни осеннего сезона?

В ответ на запрос Trend в ООО «BakuBus» сообщили, что в связи с наступлением с 23 сентября осеннего сезона находящиеся в эксплуатации компании автобусы были переведены на сезонный режим работы, а функция охлаждения кондиционеров была отключена.

Было отмечено, что в соответствии с сезонным режимом в автобусах используются системы вентиляции. В дни с относительно высокой температурой воздуха для проветривания салона также могут использоваться предусмотренные для этого форточки.

При похолодании же в автобусах активируется система отопления.

«Активация и отключение систем охлаждения и отопления в рамках сезонного режима регулируются в централизованном порядке и не зависят от индивидуального решения водителей», — подчеркивается в сообщении.