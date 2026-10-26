Прошло 6 лет со дня очередного ракетного удара по Барде

Сегодня шестая годовщина очередного ракетного удара по Барде – городу, расположенному вне зоны боевых действий, в ходе 44-дневной Отечественной войны.

27 октября 2020 года село Гараюсифли Бардинского района подверглось ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате ударов с использованием запрещенных международным правом кассетных бомб погибли 5 мирных жителей, в том числе дети и женщины, 14 гражданских лиц получили ранения.

В целом, в результате террористических актов, совершенных 5, 8, 27 и 28 октября, а также 7 ноября 2020 года в Бардинском районе, погибли 28, получили ранения 108 человек.

В ходе Второй Карабахской войны армянские войска и вооруженные формирования бывшего сепаратистского режима, грубо нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, а также решения и резолюции Совета Безопасности ООН, неоднократно подвергали обстрелам объекты гражданской инфраструктуры в городах и районах, удаленных от зоны конфликта и прифронтовой зоны, в том числе, густонаселенные жилые кварталы.