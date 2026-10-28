Сегодня годовщина очередного ракетного удара по Барде

Сегодня шестая годовщина очередного ракетного удара по городу Барда.

28 октября 2020 года в результате очередного ракетного удара по Барде, расположенной вне зоны боевых действий, 21 мирный житель, из них 4 женщины и 17 мужчин, погибли, 83 человека, в том числе 8 детей, 17 женщин и 58 мужчин, получили ранения.

В ходе Второй Карабахской войны вооруженные силы Армении в нарушение норм и принципов международного права совершили преступления против мира и человечности, а также военные преступления путем артиллерийских обстрелов, применения баллистических ракет, а также запрещенного вооружения. Армянские войска подвергали обстрелу объекты гражданской инфраструктуры в городах и районах, удаленных от зоны конфликта и прифронтовой зоны Азербайджана, в частности жилые дома, больницы, медицинские центры, школьные здания, детские сады, административные здания государственных учреждений, сельскохозяйственные угодья.

В результате ракетно-артиллерийских обстрелов города Барда 5, 8, 27, 28 октября и 7 ноября 2020 года погибли 29 человек, из них 8 женщин, 19 мужчин и 2 ребенка. Еще 112 человек, в том числе 26 женщин, 71 мужчина и 15 детей, получили ранения различной степени тяжести. Крупный ущерб был причинен объектам гражданской инфраструктуры, автотранспорту, жилым домам и другим строениям.