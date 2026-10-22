В BakuBus приняли меры к водителю, отказавшемуся ехать дальше из-за конфликта с пассажиром - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В BakuBus сообщили, что провели проверку инцидента, произошедшего 22 октября около 12:37 в автобусе №5 на улице Тебриз, 30, между водителем и пассажиром.

Как заявили в компании, в ходе проверки было установлено, что водитель допустил нарушение при исполнении служебных обязанностей. У него взяли объяснение, после чего применили дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом Азербайджана.

В BakuBus подчеркнули, что водители обязаны безопасно доставлять пассажиров по установленному маршруту. Прекращать перевозку или отказываться от выполнения служебных обязанностей по каким-либо причинам недопустимо. Исключение составляют случаи, когда состояние здоровья водителя не позволяет управлять автобусом, либо техническая неисправность не даёт продолжить движение. В таких ситуациях водитель должен незамедлительно сообщить в Центр мониторинга и действовать согласно полученным инструкциям.

В компании извинились перед пассажирами за доставленные неудобства и заявили, что продолжат усиливать контроль за работой водителей и совершенствовать внутренние дисциплинарные механизмы, чтобы подобные инциденты не повторялись.

13:38

В Баку водитель автобуса, курсирующего по маршруту № 5 в результате ссоры с одним из находившихся в салоне людей полностью остановил движение, вышел из транспортного средства и отказывался продолжать путь, что вызвало недовольство пассажиров.

Как сообщили в ООО «BakuBus» в ответ на запрос 1news.az, по данному факту в настоящее время проводится разбирательство.

«О мерах, которые будут приняты по результатам проверки, будет предоставлена дополнительная информация»,— подчеркнули в компании.

10:50

В Баку поведение водителя автобуса № 5 вызвало недовольство пассажиров.

Как сообщает 1news.az, соответствующие фотографии распространились в социальных сетях.

По имеющимся данным, после ссоры с одним из пассажиров водитель остановил автобус, вышел из транспортного средства и около 5 минут отказывался продолжать движение.

Утверждается, что водитель заявил остальным пассажирам, что из-за одного человека все они будут вынуждены ждать. Подобный поступок привел к поездке с задержкой и причинил неудобства находившимся в салоне людям.