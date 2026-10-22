В Азербайджане запретят газовые комби

В Азербайджане до 2035 года будет обеспечен переход на электрические тепловые насосы в жилых и коммерческих зданиях.

Как сообщает APA, это отражено в документе «Стратегия долгосрочного низкоуглеродного развития Азербайджана».

Согласно документу, определена цель по электрификации оборудования, работающего на природном газе, и переходу на электрические тепловые насосы в существующих жилых и коммерческих зданиях к 2035 году.

В список планируемых мер также входят утверждение правил по обязательному наличию электрических тепловых насосов во всех новых зданиях, поддержка использования возобновляемой электроэнергии для их работы и стимулирование установки тепловых насосов в городской и сельской местности.

В целом, к 2060 году должно быть обеспечено доведение доли электрических тепловых насосов во всех зданиях до 100%.