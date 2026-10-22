В Азербайджане поэтапно откажутся от бензиновых и дизельных авто

В Азербайджане легковые автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) будут поэтапно выводиться из эксплуатации.

Как сообщает 1news.az, это отражено в документе «Стратегия долгосрочного низкоуглеродного развития Азербайджана».

Согласно документу, до 2035 года планируется начальный вывод из эксплуатации автопарка с ДВС, увеличение доли электромобилей в легковом автопарке, а также поддержка внедрения электромобилей с помощью программ стимулирования.

К 2060 году планируется довести долю транспортных средств, работающих на электричестве и других альтернативных источниках энергии, в легковом автопарке до 100%, стимулировать применение электромобилей через различные программы поддержки и реализовать дальнейший поэтапный вывод из эксплуатации автотранспорта с ДВС.