TƏBİB о состоянии, госпитализированных после ДТП в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Четыре человека (двое мужчин и две женщины), пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия в Джалилабадском районе, 22 октября 2026 года около 01:00 были госпитализированы в Джалилабадскую центральную районную больницу.

Об это в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, у них диагностированы множественные травмы различных частей тела.

«В настоящее время трое пострадавших продолжают лечение в отделении скорой медицинской помощи, их состояние оценивается как стабильное. Мужчине 1987 года рождения была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был выписан на амбулаторное лечение», - говорится в информации.

12:49

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Джалилабаде.

Как сообщает 1news.az, инцидент произошел на улице Гуртулуш. Автомобиль VAZ-2107 столкнулся с VAZ-2106, в результате чего три человека получили травмы.

Пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.