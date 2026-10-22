«Ты кто такая?»: в поселке Бина вызвавший задержку автобуса мужчина нагрубил пассажирке - ВИДЕО

В Баку ситуация с графиком движения маршрутного автобуса № 160 вызвало недовольство пассажиров.

Как сообщили на горячую линию BAKU.WS, когда автобус доехал до центра поселка Бина, неизвестный мужчина потребовал от водителя остановиться и подождать.

Утверждается, что он аргументировал это тем, что автобус приехал раньше графика, и заявил водителю, что время отправления еще не наступило. Подобные случаи мешают ежедневному передвижению пассажиров: необходимость ждать в стоящем автобусе вызвала возмущение людей, спешивших на работу.

Женщина, выразившая протест против происходящего, столкнулась с грубым обращением. В частности, мужчина,требовавший задержки автобуса, обратился к ней со словами: «Ты кто такая?».