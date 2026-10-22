Завтра завершатся основные работы по реконструкции тупика станции метро «Ази Асланов»

Завтра завершатся основные работы по капитальной реконструкции в тупике станции метро «Ази Асланов».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Было отмечено, что реконструкция на участке протяженностью около 280 метров проводится в три этапа.

На предыдущих этапах были завершены ремонтно-восстановительные работы, выполнены процессы инъецирования и выравнивания вдоль боковых стен и пола. Также проведены мероприятия по укреплению пола, стен и потолочной части. Перегородки средних путей были полностью возведены заново.

В рамках заключительного этапа проводятся работы по изоляции и штукатурке потолочной части с нанесением специальных лакокрасочных материалов. С помощью современного строительного материала на основе углеродного волокна проводится дополнительное укрепление плиты перекрытия. Наряду с прокладкой дренажных линий начался монтаж коммуникационных сетей. Кроме того, возводится смотровой мостик для осмотра и отстоя поездов.

В соответствии с проектом тупиковые пути общей протяженностью около 1000 метров уложены на современные железобетонные основания, а стрелочные переводы смонтированы на монолитных железобетонных блоках.

В тупике, состоящем из 4 путей, установлено 6 стрелочных переводов. Обновление систем электроснабжения,связи, сигнализации, видеонаблюдения, пожарной безопасности, водоснабжения, канализации, вентиляции и других ключевых систем на участке продолжается по плану.

В процессе реконструкции регулярно проводятся обследования с целью повышения устойчивости конструкций,устранения воздействия агрессивных грунтовых вод и приведения инфраструктуры тупика в соответствие с современными техническими требованиями. На основе результатов соответствующих проверок в дождливый сезон по всей территории будут приняты финальные предохранительные меры.

Тупиковые пути являются важной инфраструктурой, обеспечивающей ночной отстой поездов, оперативность управления, движение с короткими интервалами, а также их осмотр и техническое обслуживание. Длительная эксплуатация и сложные гидрогеологические условия территории привели к серьезному воздействию грунтовых вод на конструктивные элементы тупика станции «Ази Асланов» и возникновению эрозии на стенах.

Отметим, что повышение устойчивости станции и тупика «Ази Асланов» осуществляется на основе Плана мероприятий по реализации Государственной программы на 2025–2030 годы.