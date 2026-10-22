Эмин Амруллаев: Образование девочек должно быть в безусловном приоритете

«Образование девочек должно быть в безусловном приоритете».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на юбилейном мероприятии, посвященном 5-летию проекта «Поддержка образования девочек» и 125-летию основания школы для девочек Гаджи Зейналабдина Тагиева.

«Образованные девушки — это образованные матери. Результаты учащихся, чьи матери имеют высшее образование, оказываются выше показателей детей, чьи матери менее образованы. Это шаг, который не просто меняет жизнь одного человека в краткосрочной перспективе, а влияет на судьбы множества людей.

Исследования, проводимые в рамках международных проектов по оценке качества образования в 4-х классах по всему миру, показывают, что девочки демонстрируют более высокие результаты, чем мальчики. Однако к 15 годам ситуация меняется в пользу мальчиков. Что происходит за этот период, почему показатели девочек снижаются?Причина заключается в ограничительных факторах, с которыми они сталкиваются в социальной жизни», — подчеркнул министр.

Эмин Амруллаев отметил, что в последние годы в Азербайджане улучшились показатели в обучении как мальчиков, так и девочек: «Разрыв в результатах девочек сократился. Кроме того, наблюдается рост числа девушек, поступающих на технологические специальности. Этот показатель позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Если подобный подход сохранится и в последующие годы, мы прогнозируем появление большего числа женщин на руководящих должностях в общественной жизни. Главное — чтобы девушки росли независимыми,самостоятельно принимали решения и ни от кого не зависели».