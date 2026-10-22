Арестован председатель ОАО «Нахчыван Агросервис»

Задержанный по обвинению в присвоении средств председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» Джавид Агамалиев доставлен в суд.

Как сообщает Qafqazinfo, в отношении Агамалиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

После заседания суда его сразу доставили в следственный изолятор.

Отметим, что Джавид Агамалиев привлечён к уголовной ответственности прокуратурой Нахчывана. Ему предъявлено первоначальное обвинение в присвоении средств в крупном размере с использованием должностных полномочий.