Иран выдвинул ультиматум соседям

Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки Вашингтона на случай возобновления боевых действий с Тегераном.

Как заявил член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки, региональным государствам передали требование отказаться от любой поддержки США.

По его словам, в ходе 40-дневной войны Иран наносил удары по базам в любой стране, которую США использовали для нападения.

Ранее газета The New York Times писала, что Вашингтон и Израиль могут нанести очередные удары по Ирану после промежуточных выборов в США.

Источник: РИА Новости