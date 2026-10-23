«Меня сбили с пути джинны»: изнасиловавший 10-летнего ребенка нашел «виновных» в своем преступлении

В городе Хырдалан Абшеронского района 45-летний мужчина совершил насильственные действия в отношении 10-летнего мальчика.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел в одной из квартир на улице М.Э.Расулзаде в Хырдалане. Известный по прозвищу «Акула Акиф» Акиф Мамедов (фамилия условная - ред.) занимался сбором металлолома на улице, где проживал. Он пообещал знакомому соседу - мальчику 2016 года рождения - дать пиротехническое изделие, под этим предлогом завел ребенка в дом и запер дверь на ключ. Сначала Акиф совершил в отношении малолетнего действия сексуального характера, а затем изнасилование.

Узнав, что мать мальчика разыскивает сына, Акиф отпустил его из дома. Родители ребенка обратились в полицию. А.Мамедов был задержан. По факту возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд.

В ходе судебного следствия Акиф сначала не признавал вину, однако позже заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, и сознался в содеянном: «Я воевал с джиннами, они мне мерещатся, разговаривают со мной и беспокоят меня. Я сам занимаюсь религией. Разговариваю с джиннами с 2017 года.

Этот разговор продолжается и по сей день и доставляет мне много беспокойства. Независимо от того, пью я алкоголь или нет, они мне мерещатся. Мне говорили: выпей, и все пройдет, но это не помогло. В день происшествия я тоже выпил спиртного. Из-за опьянения ничего не помню, меня сбили с пути джинны».

По решению суда Акиф Мамедов приговорен к 17 годам лишения свободы.