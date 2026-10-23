Доехать от «Ичеришехер» до «Ази Асланова» можно будет без пересадок

В ближайшее время со станции «Ичеришехер» ЗАО «Бакинский метрополитен» можно будет доехать до станции «Ази Асланов» без пересадок.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в акционерном обществе.

Иными словами, челночное движение на перегоне «Ази Асланов - Ахмедлы» будет отменено. В результате интервал движения поездов на Красной линии в часы пик составит 2 минуты, а в остальное время - 2 минуты 30 секунд.

Согласно информации, в рамках проведенных комплексных работ по реконструкции, за исключением потолка, вся инфраструктура тупика общей протяженностью около 1 км была полностью демонтирована и построена заново. Для обеспечения приема 6-вагонных составов каждый путь был удлинен на 20 метров.

В рамках работ по усилению для предотвращения воздействия грунтовых, атмосферных вод и коммуникационных линий на глубине 1,5–2 метров было выполнено нагнетание раствора, боковые и средние стены были поэтапно демонтированы и заменены новыми бетонными конструкциями, приняты антикоррозионные меры. Впервые в истории Бакинского метрополитена для повышения прочности потолка были использованы прошедшие специальные испытания материалы из углеродного волокна, за обделкой тоннеля выполнено усиление инъекционным методом, стены и потолок покрыты защитной краской.

В дорожной инфраструктуре было усилено напольное покрытие и уложено новое дорожное полотно. Деревянные шпалы заменены безбалластными путями с железобетонными блоками, на монолитном основании смонтированы 6 новых стрелочных переводов. Современный контактный рельс на алюминиевой основе позволяет экономить электроэнергию и облегчает техническое обслуживание. Одновременно полностью обновлены системы связи, электроснабжения, волоконно-оптические кабели, противопожарной защиты, видеонаблюдения, санитарии, водоснабжения, канализации и вентиляции.

Данный проект служит технической модернизации важного участка эксплуатации метрополитена, обеспечению качества, безопасности и долговечности пассажироперевозок.

Отметим, что проект повышения устойчивости тупика станции «Ази Асланов» был реализован на основе плана мероприятий по исполнению Государственной программы на 2025–2030 годы.