Jony высказался о сообщениях о выявленном у него редком генетическом заболевании - ОБНОВЛЕНО

Популярный певец Jony прокомментировал в своем официальном Telegram-канале распространившуюся в российских СМИ информацию о том, что у него выявили редкое генетическое заболевание - семейную средиземноморскую лихорадку.

«Хочу вас заверить: со мной всё в порядке. Да, я проходил чекап, который прохожу каждый год, так как забочусь о своём здоровье, но всё ок. Семейная средиземноморская лихорадка диагноз, безусловно, редкий и звучит внушительно, но, к моей биографии отношения не имеет. Ровно так же, как и 6 кубов адреналина в вашей прошлой статье» - отмечает певец, обращаясь к Telegram-каналу Mash, распространившему информацию о якобы выявленном у него заболевании.

«Понимаю, что дефицит новостей, но всё же рекомендую в следующий раз сверяться с первоисточником - моими представителями, которые, кстати, вам сразу всё опровергли. Желаю вашему изданию крепкого здоровья. в отличие от героя вашей статьи, у меня с ним всё хорошо. А всех своих слушателей жду на своих ближайших концертах» - подытоживает Jony.

Отметим, что первый из ближайших концертов популярного артиста состоится 4 ноября в Дубае.

15:18

У популярного певца Jony (Джахид Гусейнли) нашли редкое генетическое заболевание - семейную средиземноморскую лихорадку.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что артист резко похудел и жаловался на температуру после госпитализации в сентябре и теперь лечится дома. Подчеркивается, что генетический тест выявил у 30-летнего исполнителя семейную средиземноморскую лихорадку, вызывающую приступы высокой температуры, боли в мышцах, суставах и животе - ложные воспалительные приступы происходят без инфекции.

При этом в беседе с Mash представители артиста заявили, что проблем со здоровьем у него нет.

Уточняется, что болезнь чаще всего встречается у жителей Средиземноморья и Закавказья - примерно у одного человека из 500-1000. В Северной Европе не больше одного случая такого заболевания на 48 тысяч человек.

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