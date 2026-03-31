Jony стало плохо на концерте в Минске

На днях в Минске состоялся концерт популярного исполнителя Jony, проведение которого оказалось под угрозой из-за потери голоса у артиста утром в день выступления.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Jony отменил частные концерты до середины апреля, так как он потерял голос на выступлении в Минске. Врачи запретили артисту не только петь - даже говорить, иначе может остаться без связок.

Сообщается, что воспаление связок у певца обострилось именно на концерте в столице Беларуси, где между номерами Jony стало плохо - ему сделали пять уколов адреналина, чтобы уменьшить воспаление и убрать боль. Концерт певец отыграл, но состояние ухудшилось.

Mash сообщает, что сейчас артист находится под наблюдением врачей - ему назначили гормональную и противовоспалительную терапию для снятия отёка плюс ингаляции и увлажнение лёгких. К тому же строгий режим сна и никаких нагрузок на связки три недели. Подчеркивается, что если восстановление пройдёт без осложнений, Jony сможет вернуться на сцену ближе к 19 апреля.

