В Баку, Гяндже и Сумгайыте задержаны наркокурьеры - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел провело операции, направленные на пресечение незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате мероприятий, осуществленных на территории столицы, а также в городах Гянджа и Сумгайыт, были задержаны Орхан Гулиев, Магеррам Сеидов, Мирджафар Абушов, Исмаил Мамедов, Мураз Мамедов, Мирза Манафов и Эльвин Алиев. У них было обнаружено в общей сложности 82 килограмма наркотических средств и 6365 психотропных таблеток (наркосодержащих таблеток), передает 1news.az

В ходе расследования было установлено, что задержанные организовывали незаконный оборот наркотиков, контрабандой ввезенных на территорию страны по указанию наркоторговцев, проживающих за рубежом.

По фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.