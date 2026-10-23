 Цепное ДТП в Гяндже с участием машины скорой помощи: есть пострадавшие - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Цепное ДТП в Гяндже с участием машины скорой помощи: есть пострадавшие - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:17 - Сегодня
Цепное ДТП в Гяндже с участием машины скорой помощи: есть пострадавшие - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Гяндже произошло цепное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 4 человека.

Как сообщает APA, столкнулись автомобили марок MAN, VAZ-21099, BMW и машина скорой помощи Fiat Doblo.

В результате аварии пострадали 4 человека. По имеющимся данным, травмы получили люди, находившиеся в автомобиле VAZ-21099.

По факту ведется расследование.

Как сообщили 1news.az в ТƏBİB, 4 человека (2 женщины, 2 мужчины), пострадавшие в ДТП в Гяндже, 23 октября около 12:30 были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи больницы имени академика З.Мамедова при Гянджинском городском объединенном госпитале.

Пациентам, получившим телесные повреждения различной степени тяжести, были оказаны необходимые медицинские услуги. Лица, состояние которых оценивается как удовлетворительное, были отпущены домой на амбулаторное лечение.

16:04

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, авария была зафиксирована на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

В результате столкновения двух движущихся автомобилей пострадали А.Гулиев (1973 года рождения), В.Мамедов (1982 года рождения), М.Мамедова (1988 года рождения) и А.Мамедли (2012 года рождения).

Раненые доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

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