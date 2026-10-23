В Гейчае из дома похищено более 24 тысяч манатов

На территории Гейчайского района совершена серия краж.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что неизвестные лица, проникая в дома, похитили более 24 тысяч манатов и бытовые вещи на сумму 2500 манатов.

В результате мероприятий, проведенных полицией, по подозрению в совершении указанных преступных деяний были задержаны Р.Агаев и его тесть Р.Дадашов.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда оба лица арестованы.