В Гейчае из дома похищено более 24 тысяч манатов
На территории Гейчайского района совершена серия краж.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Отмечается, что неизвестные лица, проникая в дома, похитили более 24 тысяч манатов и бытовые вещи на сумму 2500 манатов.
В результате мероприятий, проведенных полицией, по подозрению в совершении указанных преступных деяний были задержаны Р.Агаев и его тесть Р.Дадашов.
По факту возбуждено уголовное дело, решением суда оба лица арестованы.
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