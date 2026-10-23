Врачи в Азербайджане удалили опухоль у женщины на 19-й неделе беременности

В Азербайджанском медицинском университете провели редкую операцию по удалению опухоли надпочечника у беременной женщины на 19-й неделе беременности.

Вмешательство выполнили лапароскопическим методом, состояние матери и ребенка оценивается как хорошее.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, пациентке 20 лет, она ожидает первого ребенка. Во время беременности у женщины неоднократно наблюдались резкие скачки артериального давления, достигавшие 170–180 миллиметров ртутного столба.

При ультразвуковом исследовании врачи обнаружили в правом надпочечнике образование размером 8 сантиметров. После госпитализации в Учебно-хирургическую клинику Азербайджанского медицинского университета дополнительные обследования позволили установить, что у пациентки феохромоцитома - редкая нейроэндокринная опухоль, способная вызывать опасные приступы повышения артериального давления.

Подобное заболевание во время беременности представляет серьезную угрозу как для женщины, так и для плода. Поэтому перед операцией специалисты провели медицинские консилиумы с участием гинекологов, эндокринологов, кардиологов и анестезиологов, а также организовали необходимое обследование и предоперационную подготовку.

19 октября 2026 года пациентке успешно удалили правый надпочечник. Операцию лапароскопическим методом провел заведующий кафедрой урологии Азербайджанского медицинского университета, профессор Рауф Нагиев.

Лапароскопическое вмешательство выполняется через небольшие разрезы и считается менее травматичным по сравнению с традиционной открытой операцией. Однако проведение такой процедуры во время беременности требует тщательного планирования и слаженной работы специалистов разных направлений.

После операции женщина провела в больнице два дня, затем ее выписали домой. Сейчас она остается под наблюдением врачей. По имеющейся информации, состояние пациентки и плода хорошее.

По данным источника, операция стала первой подобной процедурой в истории медицины Азербайджана.