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Общество

В Баку пресечен незаконный захват пешеходного тротуара

Фаига Мамедова17:05 - Сегодня
В Баку пресечен незаконный захват пешеходного тротуара

В социальных сетях распространилась информация о проведении самовольных строительных работ с использованием металлоконструкций на пешеходном тротуаре по улице Балабаба Меджидова в Ясамальском районе Баку.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Было отмечено, что Исполнительной властью города Баку были приняты оперативные меры. Незаконные вмешательства были устранены, пресечен захват пешеходного тротуара. Тем самым на территории вновь обеспечено безопасное движение пешеходов.

Подчеркивается, что Исполнительная власть города Баку продолжит проводить мониторинги на данной территории и принимать соответствующие меры для предотвращения подобных незаконных случаев.

 

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