В Геранбое муж случайно стал причиной гибели жены

В Геранбое произошел несчастный случай.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в селе Гарапиримли района. Л. Агаева (1991 года рождения) получила травму в результате падения на нее осветительного столба. Женщину доставили в Геранбойскую районную центральную больницу, однако спасти ее не удалось. Согласно информации, муж женщины во время спила дерева во дворе дома уронил его на осветительный стол. В результате столб упал на 35-летнюю женщину.

По факту ведется расследование.