Бахром Ашрафханов: Узбекистан и Азербайджан связывают общее историческое прошлое и стремление к единому будущему

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о духовной близости Узбекистана и Азербайджана, нашем общем общетюркском историческом прошлом и стремлении к единому будущему».

Как передает корреспондент 1news.az, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Азербайджанской Республике Бахром Ашрафханов, выступая на международной научной конференции «Узбекистан и Азербайджан: общее историческое наследие, исламская цивилизация и современное научное сотрудничество».

Как отметил посол, нас связывает не только история, но и общие духовные ценности, культурная близость и искреннее чувство братства. На протяжении веков великие духовные лидеры в местах своего проживания объединяли людей и служили воплощению общих идей и культурных традиций.

Мухаммад аль-Хорезми, Абу Райхан Беруни, Ибн Сина, Мирзо Улугбек, Низами Гянджеви, Имам ат-Тирмизи и Мухаммад ибн Джурджид: «Имена этих великих ученых и мыслителей навсегда вошли в вечную сокровищницу мировой цивилизации. Сегодня наша задача заключается не только в том, чтобы гордиться нашими великими предками, но и в том, чтобы продолжать их интеллектуальное и духовное наследие, развивать науку, искусство и культурный опыт».



