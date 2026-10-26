Иса Габиббейли: Узбекистан и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере науки и культуры

«В Узбекистане сформировался один из главных оплотов исламской цивилизации. Осмысление цивилизации имеет две основные опоры: одна из них — Ренессанс, а другая — Ислам».

Как передает корреспондент 1news.az, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, выступая на международной научной конференции «Узбекистан и Азербайджан: общее историческое наследие, исламская цивилизация и современное научное сотрудничество».

По словам И. Габиббейли, Центр исламской цивилизации является важной частью политической и культурной жизни Узбекистана. В то же время фактор Ислама объединяет Узбекистан и весь мусульманский мир:

«В Центре исламской цивилизации проводится сравнительный анализ этих стран, их культур и исторического наследия, в контексте которого презентуется Узбекистан. Мы надеемся, что в Центре исламской цивилизации Узбекистана будут широко представлены такие великие умы, как Ибн Сино (Авиценна), Имам аль-Бухари и другие наши выдающиеся мыслители».

Глава НАНА подчеркнул, что сегодня видна масштабная работа, ведущаяся между Академией наук, Международной исламской академией Узбекистана и региональными учреждениями. В последние годы Академия наук Узбекистана внесла значительный вклад в отечественную науку. Академиками в стенах Академии, а также в сотрудничестве с Ташкентским, Самаркандским, Бухарским, Хивинским, Ургенчским и другими университетами Узбекистана был подписан ряд важных соглашений.

«Сегодня мы являемся свидетелями великих событий в жизни цивилизации. Всего пару часов назад было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с Центром исламской цивилизации, что станет продолжением этой важной работы для нашего братского народа», - резюмировал И. Габиббейли.

