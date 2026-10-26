Азербайджан и исламский мир - солидарность, проверенная делом

У международного авторитета есть любопытное свойство. Его можно провозглашать с высоких трибун, подкреплять громкими декларациями и красивыми формулировками, но окончательно он складывается из конкретных дел, последовательности политического курса и способности государства влиять на общую повестку.

В отношениях Азербайджана с исламским миром эта закономерность прослеживается особенно отчетливо. Встреча президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Исмаилом ульд Шейхом Ахмадом стала очередным подтверждением того, что Баку рассматривает исламскую солидарность как важное направление своей внешней политики, не ограничивая ее символическими жестами.

Визит генсека ОИС в Азербайджан вскоре после избрания на этот пост сам по себе показателен. Ильхам Алиев расценил его как свидетельство тесного партнерства между страной и организацией, подчеркнув, что Азербайджан был и останется активным участником ее деятельности. Со своей стороны, Исмаил ульд Шейх Ахмад отметил важную роль республики в исламском мире и укреплении солидарности между мусульманскими государствами. Особое место в беседе заняла память Общенационального лидера Гейдара Алиева. Генсек напомнил о его заслугах в расширении связей Азербайджана с ОИС. Тем самым была отмечена преемственность курса, который закладывался на первых этапах независимости и сегодня получает дальнейшее развитие.

Не менее важным стало признание полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности. Генсек поздравил главу государства с приближающимся Днем Победы и выразил поддержку усилиям президента Ильхама Алиева по установлению мира в регионе. Для Баку принципиально, что стремление к устойчивому миру на Южном Кавказе получает поддержку со стороны одной из крупнейших международных организаций исламского мира. После десятилетий конфликта речь идет уже о возможности закрепить новые реалии политическими договоренностями, восстановить региональные связи и создать условия для долгосрочной стабильности. Азербайджан последовательно отстаивает этот курс, исходя из собственных национальных интересов и необходимости превратить достигнутые результаты в прочную основу будущего региона.

От солидарности к конкретным инициативам

В 2026 году исполняется 35 лет со дня вступления Азербайджана в ОИС. Республика присоединилась к организации 8 декабря 1991 года, став первой из бывших советских республик, принятой в ее состав. Для молодого независимого государства этот шаг имел большое политическое значение. В условиях армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий поддержка исламских стран помогала доводить позицию Баку до международного сообщества. ОИС осуждала агрессию, принимала резолюции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также создала Контактную группу по агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики. После урегулирования конфликта эта группа была упразднена.

Однако сотрудничество Азербайджана и ОИС давно вышло за пределы повестки безопасности. Баку последовательно добивается того, чтобы исламская солидарность имела практическое содержание, включая развитие гуманитарных связей, противодействие исламофобии и укрепление межцивилизационного диалога. В 2017 году президент Ильхам Алиев объявил Год исламской солидарности, а в мае того же года Азербайджан принял IV Игры исламской солидарности, собравшие представителей десятков государств. Эта инициатива стала наглядным выражением идеи, согласно которой общность духовных ценностей способна объединять страны далеко за пределами дипломатических площадок.

Еще одним важным направлением стала борьба с искажением информации. В ходе нынешней встречи Ильхама Алиева с генсеком ОИС обсуждалось сотрудничество в медиасфере и подчеркивалась необходимость совместных усилий государств-членов в противодействии дезинформации. В условиях, когда информационные кампании способны усиливать межгосударственные противоречия и подпитывать предубеждения в отношении мусульманских обществ, координация в этой области приобретает особую значимость. Для Азербайджана вопрос имеет и непосредственное измерение - защита страны от клеветнических публикаций и распространения недостоверных сведений требует не разрозненных ответов, а последовательной работы с международными партнерами.

Баку подкрепляет эту линию институциональными идеями. По инициативе Азербайджана в 2004 году был создан Молодежный форум исламского сотрудничества, впоследствии получивший евразийское региональное измерение. В 2023 году в Баку начал действовать Центр труда ОИС. В период председательства Азербайджана в Совете Безопасности ООН, 28 октября 2013 года, по инициативе нашей страны впервые в истории ООН состоялось заседание высокого уровня, посвященное укреплению партнерства между этой глобальной организацией и ОИС. Подобные шаги свидетельствуют о стремлении Баку укреплять связи между международными структурами и добиваться более согласованного подхода к вопросам, затрагивающим интересы мусульманских государств.

Сохранить наследие, укрепить взаимопонимание

Особое место в этой политике занимает защита исламского культурного наследия. На освобожденных от оккупации территориях Азербайджан восстанавливает мечети и другие религиозные памятники, многие из которых были разрушены или повреждены в годы конфликта. Восстановление Агдамской Джума-мечети, мечетей Саатлы и Ашагы Говхар Ага в Шуше возвращает этим местам их историческое и духовное значение. Работы ведутся с учетом архитектурных особенностей памятников и необходимости сохранить их первоначальный облик.

Одновременно Азербайджан участвует в проектах по сохранению исторических и религиозных памятников за рубежом, в том числе через Фонд Гейдара Алиева. Такой подход отражает понимание культурного наследия как достояния, способного связывать народы и цивилизации. Важную роль здесь играет и Всемирный форум по межкультурному диалогу, инициированный президентом Ильхамом Алиевым и пользующийся поддержкой ОИС. На фоне распространения исламофобии подобные площадки позволяют говорить об исламе не через навязанные стереотипы, а через его духовные ценности, историческое наследие и вклад мусульманских обществ в развитие человечества.

Азербайджанский опыт заслуживает внимания и по другой причине. Республика сохраняет светскую модель государственного устройства, одновременно придавая большое значение исламским духовным ценностям. В этой системе нет противоречия между светским характером государства, уважением к религии и готовностью участвовать в международных инициативах, направленных на укрепление межрелигиозного согласия. Напротив, сочетание этих принципов позволяет Азербайджану выстраивать отношения с мусульманскими странами, не отказываясь от диалога с другими культурными и религиозными сообществами.

Следующий этап сотрудничества связан с предстоящим председательством Азербайджана в ОИС. В июне 2026 года в Баку прошла 20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов организации. В 2027 году страна примет 16-ю сессию Конференции Исламского саммита и возьмет на себя председательство в ОИС. Это открывает дополнительные возможности для продвижения общих интересов государств-членов, укрепления сотрудничества и поиска согласованных ответов на вызовы, с которыми сталкивается исламский мир.

Предстоящий саммит станет проверкой способности превратить политический авторитет в новые практические результаты. Азербайджан подходит к этому этапу с опытом участия в работе организации, собственными инициативами и устойчивой позицией по вопросам суверенитета, культурного наследия и межцивилизационного взаимодействия. Встреча Ильхама Алиева с Исмаилом ульд Шейхом Ахмадом вписывается в эту последовательную линию. Ее смысл выходит за рамки двусторонней беседы: Баку подтверждает готовность и дальше играть активную роль в укреплении исламской солидарности - через дипломатию, конкретные проекты и защиту принципов, имеющих значение для всего мусульманского мира.