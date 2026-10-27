Забрал золото и деньги после расправы: в Сиязане задержан подозреваемый в убийстве - ОБНОВЛЕНО

26 октября поступила информация об обнаружении тела жительницы Сиязанского района Агамалыевой Хаялы Мурадага гызы (1982 года рождения).

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Согласно информации, в результате комплексных следственных и оперативно-разыскных мероприятий, профессионально проведенных сотрудниками прокуратуры и районного отдела полиции Сиязанского района, преступление было раскрыто по горячим следам.

В ходе проведенных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что знакомый потерпевшей Нагиль Агамалыев (1991 года рождения) под предлогом возврата долга и получения заложенных золотых изделий пришел в дом Хаялы Агамалыевой, задушил ее, после чего забрал оттуда золото, деньги и другие ценные вещи, скрывшись с места происшествия.

По факту в прокуратуре Сиязанского района продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по статье 120.2.5 (Убийство, совершенное из корыстных побуждений) Уголовного кодекса.

Нагиль Агамалыев был задержан сотрудниками полиции, передан следствию и привлечен прокуратурой в качестве подозреваемого.

Отметим, что раскрытие особо тяжких преступлений находится под постоянным контролем Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел. В этом направлении в рамках взаимного сотрудничества с соответствующими государственными структурами регулярно продолжаются комплексные мероприятия.

13:57

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, по данным расследования, женщина давала деньги в долг под проценты жителям района.

Среди ее заемщиков был и Нагиль Агамалыев, который на протяжении двух месяцев выплачивал проценты, однако на третий месяц не смог внести очередной платеж.

После этого Хаяля Агамалыева потребовала вернуть деньги. Между родственниками возникла ссора, в ходе которой женщина оскорбила мужчину. На фоне конфликта Нагиль Агамалыев убил свою родственницу.

12:47

В городе Сиязань произошло убийство.

Как сообщает 1news.az, инцидент был зафиксирован в селе Боюк Хамья Сиязанского района. Житель села, 45-летний Нагиль Самедага оглу Агамалыев, задушил в ее собственном доме свою родственницу, 43-летнюю Хаялу Мурадага гызы Агамалыеву.

Лицо, подозреваемое в совершении преступления, было задержано сотрудниками полиции и передано следствию.

Сообщается, что совершивший убийство мужчина является внуком ее дяди.