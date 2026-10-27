ДТП в Евлахском районе: погибли два человека - ФОТО
В Евлахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, инцидент произошел на дороге, проходящей через село Гараоглан.
Автомобиль марки BMW потерял управление и перевернулся. Получившие тяжелые травмы двоих мужчин доставили в отделение скорой медицинской помощи Евлахской центральной районной больницы.
Несмотря на реанимационные мероприятия, проведенные врачами, спасти жизнь обоих пострадавших, получивших черепно-мозговую травму и открытые раны области головы, не удалось.
По факту ведется разбирательство.
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