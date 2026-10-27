ДТП в Евлахском районе: погибли два человека - ФОТО

В Евлахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, инцидент произошел на дороге, проходящей через село Гараоглан.

Автомобиль марки BMW потерял управление и перевернулся. Получившие тяжелые травмы двоих мужчин доставили в отделение скорой медицинской помощи Евлахской центральной районной больницы.

Несмотря на реанимационные мероприятия, проведенные врачами, спасти жизнь обоих пострадавших, получивших черепно-мозговую травму и открытые раны области головы, не удалось.

По факту ведется разбирательство.