Почему в популярном бакинском парке осушили искусственное озеро? - Подробности - ВИДЕО

В Парке молодежи, расположенном в Хатаинском районе Баку, будут проведены реконструкционные работы.

Осушенное на территории парка озеро после завершения ремонта вновь будет наполнен водой.

Как сообщает BAKU.WS, в настоящее время на территории ведутся подготовительные работы к ремонту и реконструкции. Работы планируется завершить в ближайшее время.

После завершения ремонта возвращение водоема в прежнее состояние позволит восстановить внешний вид парка и превратить территорию в более привлекательное место отдыха для жителей.