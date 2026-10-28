Начальник Управления статистики города Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Управления статистики города Баку при Государственном комитете статистики Хосров Адил оглу Абдуррахманов освобожден от занимаемой должности на основании личного заявления.
Об этом в ответ на запрос APA сообщили в Государственном комитете статистики. По имеющейся информации, назначений на его пост пока не поступало.
Заместители начальника управления Мелахат Фамиль гызы Гюзелова и Расим Рашид оглу Гулиев также освобождены от занимаемых должностей и переведены на другие должности внутри ведомства.
Отметим, что Хосров Абдуррахманов был назначен на эту должность в мае 2018 года.
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