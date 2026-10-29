На дороге Шамкир - Гедабей автомобиль упал в 50-метровый овраг

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az, инцидент был зафиксирован на участке дороги Шамкир - Гедабее, проходящем через территорию района под названием Ясамал.

В частности, легковой автомобиль марки «ВАЗ-2106» во время движения потерял управление, в результате чего машина упала в овраг с высоты 50 метров.

В результате аварии водитель автомобиля - житель Шамкирского района Д. Ахмедов (1984 года рождения) - получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Сообщается, что его состояние оценивается как тяжелое.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту ведется расследование.