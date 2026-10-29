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Выносили товар мимо кассы и продавали на стороне: в Баку вынесли приговор сотрудникам маркета

Фаига Мамедова15:08 - Сегодня
Выносили товар мимо кассы и продавали на стороне: в Баку вынесли приговор сотрудникам маркета

В Баку арестован бывший заведующий филиалом одной из крупных сетей супермаркетов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, заведующий филиалом, расположенным в поселке Бинагади (Биляجeри), М. Гусейнов обвиняется в незаконном присвоении товаров в крупном размере совместно с продавцом-кладовщиком.

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении М. Гусейнова и другого сотрудника супермаркета Э. Ибрагимова по статье 179.3.2 (Присвоение в крупном размере) Уголовного кодекса, направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В суде было отмечено, что оба лица, действуя по предварительному сговору, незаконно вынесли из склада маркета, расположенного в поселке Биляджери, товары на сумму 103 467 манатов, не проводя их через кассу, и тайно продали другим предпринимателям. Из присвоенных товаров продукция на сумму 11 400 манатов пришлась на чипсы Lays.

На судебном заседании представитель потерпевшей компании заявил, что достигнута договоренность о возмещении обвиняемым Э. Ибрагимовым части ущерба, причиненного в результате преступления, на сумму 24 000 манатов. Отметив, что невозмещенной остается часть ущерба в размере 79 467,44 маната, он попросил взыскать с М. Гусейнова сумму в размере 79 796,44 маната (с учетом уплаченной государственной пошлины) и выплатить ее ООО.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям М. Гусейнов приговорен к 6 годам лишения свободы. Он был взят под стражу в зале суда. Э. Ибрагимову назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Однако с учетом возмещения причиненного ущерба и других обстоятельств его наказание было условным с испытательным сроком на 3 года.

Суд также удовлетворил гражданский иск против М. Гусейнова и постановил взыскать с него около 80 тысяч манатов.

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