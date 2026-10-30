В Азербайджане зафиксирован рост числа женщин, получивших водительские права

В Азербайджане зафиксирован резкий рост числа женщин, получивших водительские права для управления транспортным средством.

В прошлом году каждая пятая, получившая удостоверение в стране, была женщиной.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Yeni Sabah», в 2025 году водительские права в стране получили в общей сложности 350 175 человек, из них 65 696 - женщины.

Статистическая динамика показывает, что количество женщин-водителей из года в год демонстрирует серьезный скачок. Так, если в 2008 году водительские удостоверения получили всего 6 187 женщин, то последние показатели свидетельствуют о многократном росте этого числа до рекордного уровня.